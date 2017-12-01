Верстка LP

Доброго времени суток. Есть задача сверстать лэндинг адаптивно, 6 экранов. Форма обратной связи. Плюс две страницы - новости и страница стоимости услуг. PSD лэндинга готов, внутренние страницы на выходе. Ничего сверхъестественного, минимум анимации. Бюджет ограничен, так что в заявке прошу указывать окончательную стоимость и сроки, предпочтительный способ оплаты. В верстке не силен, подробности обсудим с кандидатами.

P.S.: если сработаемся, будет заказ на интеграцию на водпресс и на хостинг. В ближайшее время добавление внутренних страниц.