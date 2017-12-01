Верстка лендинга адаптивно (моб версия также есть в psd) Нужна верстка плюс формы отправки. ТЗ https://youtu.be/rRTkRKtsZG4 Цена до 50 - предлагайте цену и сроки.
Верстка LP
Доброго времени суток. Есть задача сверстать лэндинг адаптивно, 6 экранов. Форма обратной связи. Плюс две страницы - новости и страница стоимости услуг. PSD лэндинга готов, внутренние страницы на выходе. Ничего сверхъестественного, минимум анимации. Бюджет ограничен, так что в заявке прошу указывать окончательную стоимость и сроки, предпочтительный способ оплаты. В верстке не силен, подробности обсудим с кандидатами.
P.S.: если сработаемся, будет заказ на интеграцию на водпресс и на хостинг. В ближайшее время добавление внутренних страниц.
Выбранный исполнитель
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