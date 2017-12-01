Верстка LP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен51 заявка410 просмотров

Доброго времени суток. Есть задача сверстать лэндинг адаптивно, 6 экранов. Форма обратной связи. Плюс две страницы - новости и страница стоимости услуг. PSD лэндинга готов, внутренние страницы на выходе. Ничего сверхъестественного, минимум анимации. Бюджет ограничен, так что в заявке прошу указывать окончательную стоимость и сроки, предпочтительный способ оплаты. В верстке не силен, подробности обсудим с кандидатами. 

P.S.: если сработаемся, будет заказ на интеграцию на водпресс и на хостинг. В ближайшее время добавление внутренних страниц.

8 лет назад
Maxim_SO
Максим 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Alina_Petukhova
Алина 
34 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$34
4 дня
Спасибо, Алина. Все выполнено четко в срок и, что очень важно, по разумной цене и без лишних вопросов. Всегда на связи. Быстро и адекватно реагирует на правки, учла все пожелания. В общем, буду обращаться. Однозначно рекомендую Алину как ответственного исполнителя.
Сотрудничеством с Максимом довольна, заказчик хороший, спасибо

Заявки фрилансеров

Alina_Petukhova
Алина 
34 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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