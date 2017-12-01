Alina_Petukhova

Алина Alina_Petukhova

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Вёрстка, создание и наполнение сайтов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Maxim_SO
Максим 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$34
10 баллов
7 лет назад
Верстка LP
Спасибо, Алина. Все выполнено четко в срок и, что очень важно, по разумной цене и без лишних вопросов. Всегда на связи. Быстро и адекватно реагирует на правки, учла все пожелания. В общем, буду обращаться. Однозначно рекомендую Алину как ответственного исполнителя.
Сотрудничеством с Максимом довольна, заказчик хороший, спасибо
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