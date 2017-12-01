Спасибо, Алина. Все выполнено четко в срок и, что очень важно, по разумной цене и без лишних вопросов. Всегда на связи. Быстро и адекватно реагирует на правки, учла все пожелания. В общем, буду обращаться. Однозначно рекомендую Алину как ответственного исполнителя.