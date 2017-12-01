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Отзывы заказчиков
$34
10 баллов
7 лет назад
Спасибо, Алина. Все выполнено четко в срок и, что очень важно, по разумной цене и без лишних вопросов. Всегда на связи. Быстро и адекватно реагирует на правки, учла все пожелания. В общем, буду обращаться. Однозначно рекомендую Алину как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Максимом довольна, заказчик хороший, спасибо