Доделать сайт на wordpress (верстка)

Доброго времени суток! Мы хотим добавить на наши сайты html5 игры, но незнаем как их скачать и загрузить на наш сайт. Пример html5 игры : http://igroutka.net/dlya-malchikov/zombi/19194-zombi-uvernutsya-ot-meteoritov.html По всей видимости игра находится на их сервере, ...