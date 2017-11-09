Правки на сайте

Сайт http://impexchem.com/

Сайт только для ПК

1. Он на IE в некоторых местах не корректно отображается. Кокретно фото продуктов становятся всплющенными. Это и в некоторых разрешениях наблюдается. По идее, у нас сайт только для ПК, везде фото одинаково должно выглядеть

Вот все фото до и после, именно так должны выглядеть https://yadi.sk/d/bYq2x0AM3PYBAA

2. По телефону описания продуктов не влезают https://yadi.sk/d/E6XidOvI3PYA4q Все должно корректно отображаться везде

3. В таблице тут https://yadi.sk/i/2IpsKmUt3PYAEH вот так должно быть "pH value (1% water solution at 20°С)"

4. Клиент любит колесиком покрутить, менять масштаб. Попытки объяснения того, что это не правильно не дали результат. Нужно сделать так, что бы ничего не плавало по страшному

Постоплата