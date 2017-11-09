Верстка лендинга адаптивно (моб версия также есть в psd) Нужна верстка плюс формы отправки. ТЗ https://youtu.be/rRTkRKtsZG4 Цена до 50 - предлагайте цену и сроки.
Правки на сайте
Сайт только для ПК
1. Он на IE в некоторых местах не корректно отображается. Кокретно фото продуктов становятся всплющенными. Это и в некоторых разрешениях наблюдается. По идее, у нас сайт только для ПК, везде фото одинаково должно выглядеть
Вот все фото до и после, именно так должны выглядеть https://yadi.sk/d/bYq2x0AM3PYBAA
2. По телефону описания продуктов не влезают https://yadi.sk/d/E6XidOvI3PYA4q Все должно корректно отображаться везде
3. В таблице тут https://yadi.sk/i/2IpsKmUt3PYAEH вот так должно быть "pH value (1% water solution at 20°С)"
4. Клиент любит колесиком покрутить, менять масштаб. Попытки объяснения того, что это не правильно не дали результат. Нужно сделать так, что бы ничего не плавало по страшному
Постоплата
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