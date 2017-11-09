Верстка лендинга адаптивно (моб версия также есть в psd) Нужна верстка плюс формы отправки. ТЗ https://youtu.be/rRTkRKtsZG4 Цена до 50 - предлагайте цену и сроки.
Верстка сайта
Нужно сверстать лендинговую страницу с натяжкой на CMS.
Срок - 10 дней.
Основные моменты:
- Адаптивный дизайн.
- Интеграция с CMS WordPress для возможности полного редактирования текстов и картинок.
- Корректное отображение во всех современных браузерах.
Присылайте с примерами работ.
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