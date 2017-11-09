Переверстать карточку товара на OpenCart 2.x

Сайт: www.ankor-baby.ru

Переверстать карточку товара, которого «Нет в наличии» по макетам (макеты для ПК, планшета и мобилки прикрепил).

В карусели http://joxi.ru/brRDqRphJqRaQ2 показывать товары из этой же категории, в которой находится исходный товар.

На мобильной версии и на планшете (до 1000px) нужно скрыть меню каталога http://joxi.ru/MAj0nw9S4ND5Xm. При нажатии оно должно раскрываться, как меню http://joxi.ru/gmvRMw9SLjDXKm