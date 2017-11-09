Переверстать карточку товара на OpenCart 2.x

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Закрыт5 заявок172 просмотра

Сайт: www.ankor-baby.ru 

Переверстать карточку товара, которого «Нет в наличии» по макетам (макеты для ПК, планшета и мобилки прикрепил).

В карусели  http://joxi.ru/brRDqRphJqRaQ2 показывать товары из этой же категории, в которой находится исходный товар.

На мобильной версии и на планшете (до 1000px) нужно скрыть меню каталога http://joxi.ru/MAj0nw9S4ND5Xm. При нажатии оно должно раскрываться, как меню http://joxi.ru/gmvRMw9SLjDXKm

Opencart
8 лет назад
guest_15102353163868
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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