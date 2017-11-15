Правка верстки сайта

Есть сайт (лендинг) на htlm5 + ccs

сайт сделан на шаблоне с адаптивной версткой. Однако отображение на мобильных устройствах не самое лучшее на текущий момент.

Необходимо поработать как над мобильной так над обычной версией сайта. Требуется:

1. проверить валидность кода, в случае необходимости внести правки

2. оптимизировать изображения и код для наилучшей скорости загрузки

3. проверить отображение на всех броузерах (в частности EDGE, Chrome, Firefox, Opera, Safary) и добиться качественного отображения на всех.

Для мобильной версии требуется поправить верстку для корректного отображения на большинстве современных мобильных устройств (в частности слайдер, а также остальные блоки для правильного отображения).

сайт clck.ru/C8SDu