Верстка лендинга адаптивно (моб версия также есть в psd) Нужна верстка плюс формы отправки. ТЗ https://youtu.be/rRTkRKtsZG4 Цена до 50 - предлагайте цену и сроки.
Правка верстки сайта
Есть сайт (лендинг) на htlm5 + ccs
сайт сделан на шаблоне с адаптивной версткой. Однако отображение на мобильных устройствах не самое лучшее на текущий момент.
Необходимо поработать как над мобильной так над обычной версией сайта. Требуется:
1. проверить валидность кода, в случае необходимости внести правки
2. оптимизировать изображения и код для наилучшей скорости загрузки
3. проверить отображение на всех броузерах (в частности EDGE, Chrome, Firefox, Opera, Safary) и добиться качественного отображения на всех.
Для мобильной версии требуется поправить верстку для корректного отображения на большинстве современных мобильных устройств (в частности слайдер, а также остальные блоки для правильного отображения).
сайт clck.ru/C8SDu
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $70
Нужно адаптивно сверстать лендинг, тз вышлю по запросу. Цена: 4000 р. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по developers.google.com/spe... Макет https://drive.google.com/file/d/1mq4yTWX72WXwyxI0-dMn8-lNEL-ZJazP/view?usp=sharingЗавершен8 лет назад
Нужно сверстать лендинговую страницу с натяжкой на CMS. Срок - 10 дней. Основные моменты: - Адаптивный дизайн. - Интеграция с CMS WordPress для возможности полного редактирования текстов и картинок. - ...HTML-верстка38 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Сайт должен быть кросбраузерным, и верстка должна полностью соответствовать дизайну в последних версиях Chrome, Firefox, Opera, Safari и IE 9-11. В IE 9-10, могут быть незначительные упрощения, скрипты, связанные с анимацией, могут работать в упрощенном ...Завершен7 лет назад
- $33
Здравствуйте, Уважаемые верстальщики и программисты. Нужно сверстать Landing Page (адаптивный) с нуля из PSD макета. Техническое задание и макеты: https://cloud.mail.ru/public/ASPE/ibfqGn6Du Сроки: 3 дня. Бюджет: 1900 руб.HTML-верстка26 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Сайт http://impexchem.com/ Сайт только для ПК 1. Он на IE в некоторых местах не корректно отображается. Кокретно фото продуктов становятся всплющенными. Это и в некоторых разрешениях наблюдается. По идее, у нас сайт только ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Есть задача сверстать лэндинг адаптивно, 6 экранов. Форма обратной связи. Плюс две страницы - новости и страница стоимости услуг. PSD лэндинга готов, внутренние страницы на выходе. Ничего сверхъестественного, минимум анимации. Бюджет ограничен, ...Завершен7 лет назад
- $25
Здравствуйте. Нужно доделать работающий сайт на wordpress. Все задачи связаны в основном с работой над стилями шаблона 1) растянуть слайдер с фиксированного размера до полной ширины окна 2) добавить всплывающие ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужно адаптировать верстку и доверстать блок графики 1. Доверстать блок графики она будет динамичным периодический будут обновляться данные. 2. Есть верстка нужно адаптировать его. 3. Нужен человек с минимум отзывом ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1650
Доброго времени суток! Есть группа стажеров из 8 человек. Нужен ментор, который будет вести обучение в течение 4 месяцев (в 2 этапа) по направлению – вёрстка Кто нам нужен: соискатель должен свободно владеть ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад