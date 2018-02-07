В шаблон страницы нужно внести небольшие изменения - а именно сделать : 1) чтоб при нажатии на картинку они открывались в этом же окне, и при нажатии на крестик - закрывалась ...
Доработать шаблон Вордпресс (интернет-магазин на Woocommerce)
Итак. Есть сайт, но недоработанный. Нужно кое-что подкорректировать. Тема - Virtue. Сайт bag4you.in.ua
1. Кнопки"ХОЧУ" - цвет поменять из серого на красный (точнее #dd3030); углы округлить (как на кпопках "В ИЗБРАННОЕ")
2.При нажатии на кнопку ХОЧУ открывается окошко ПРОСМОТР КОРЗИНЫ. Но оно отображается некорректно. Нужно исправить, или удалить.
3. Дополнительное меню (Мой аккаунт, Избранное и тд. ) подвинуть от левого края в центр. Цвет пунктов меню при наведении мыши поменять с ярко-красного на коричневый (#84051e)
4. Блоки "Отображаються все.. результатов " и "Исходная сортировка" удалить. (По-моему это div class PAGE HEADER)
5. Блок с товарами и сайдбар взять в рамку ( 1px solid #84051e) отдельно одно от другого
6. Сделать красивую форму поиска, кнопку "Искать" (в цветах сайта)
7. Кнопка "Фильтровать" - тоже поменять цвет на #84051e . Текст кнопки сделать белым (как на кнопках "ХОЧУ")
8. Аналогичные действия сделать с кнопками "ВЕРНУТЬСЯ В МАГАЗИН" ( страница корзины), "В КОРЗИНУ" (страница Избранное) и "В ИЗБРАННОЕ" (страница любого товара)
9. И последнее. Заходим в Избранное. Там есть товар, при нажатии кнопки "В КОРЗИНУ" пишет на английском PRODUCT CORRECTLY ADDED TO CART. Нужно перевести на русский - "Товар додан в Корзину."
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