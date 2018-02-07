Доработать шаблон Вордпресс (интернет-магазин на Woocommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки14765 просмотров

Итак. Есть сайт, но недоработанный. Нужно кое-что подкорректировать. Тема - Virtue. Сайт bag4you.in.ua

1. Кнопки"ХОЧУ" - цвет поменять из серого на красный (точнее #dd3030); углы округлить (как на кпопках "В ИЗБРАННОЕ")

2.При нажатии на кнопку ХОЧУ открывается окошко ПРОСМОТР КОРЗИНЫ. Но оно отображается некорректно. Нужно исправить, или удалить.

3. Дополнительное меню (Мой аккаунт, Избранное и тд. ) подвинуть от левого края в центр. Цвет пунктов меню при наведении мыши поменять с ярко-красного на коричневый (#84051e)

4.  Блоки "Отображаються все.. результатов " и "Исходная сортировка" удалить. (По-моему это div class PAGE HEADER)

5. Блок с товарами и сайдбар взять в рамку ( 1px solid #84051e) отдельно одно от другого

6. Сделать красивую форму поиска, кнопку "Искать" (в цветах сайта)

7. Кнопка "Фильтровать" - тоже поменять цвет на #84051e  .  Текст кнопки сделать белым (как на кнопках "ХОЧУ")

8.  Аналогичные действия сделать с кнопками "ВЕРНУТЬСЯ В МАГАЗИН" ( страница корзины), "В КОРЗИНУ" (страница Избранное) и "В ИЗБРАННОЕ" (страница любого товара)

9. И последнее.  Заходим в Избранное. Там есть товар, при нажатии кнопки "В КОРЗИНУ" пишет на английском PRODUCT CORRECTLY ADDED TO CART. Нужно перевести на русский - "Товар додан в Корзину."

WooCommerceWordPress
8 лет назад
petrgrekul
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v_krasnoselska
Лера 
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v_krasnoselska
Лера 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
6 отзывов(-2)
8 лет назад

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