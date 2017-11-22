Итак. Есть сайт, но недоработанный. Нужно кое-что подкорректировать. Тема - Virtue. Сайт bag4you.in.ua 1. Кнопки"ХОЧУ" - цвет поменять из серого на красный (точнее #dd3030); углы округлить (как на кпопках "В ИЗБРАННОЕ") 2.При нажатии ...
Нужен программист php., для не сложных работать на сайте.
Нужен программист php.
Требуется выполнить не сложные работы на сайте (2 страницы )
Вставить код в формы, чтобы формы на сайте слали информацию на емайл.
На двух страницах 21 форма., и нужно еще на страницу с контактами вставить форму обратной связи.
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