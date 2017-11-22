Нужен программист php., для не сложных работать на сайте.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок352 просмотра

Нужен программист php.

Требуется выполнить не сложные работы на сайте (2 страницы )

Вставить код в формы, чтобы формы на сайте слали информацию на емайл. 

На двух страницах 21 форма.,  и нужно еще на страницу с контактами вставить форму обратной связи.

PHP
8 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
3 дня
Выполнили работу быстро в срок! Рекомендую!
Спасибо

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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