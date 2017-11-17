Кроссбраузерная адаптивная верстка

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Завершен32 заявки291 просмотр

Доброго времени суток!

Нужна качественная кроссбраузерная адаптивная верстка 3х страниц (dem02-3 и dem02-2 отличаются только тем, что в последнем есть дополнительные 2 картинки в виде баннера).

Просьба сразу указывать стоимость и сроки.

А так же предпочитаемые способы оплаты работы.

8 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pavel-alpinweb
30 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Буду сотрудничать и в будущем.
Хороший, порядочный заказчик. Вся оплата была произведена вовремя, все дополнительные услуги оплачены. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

pavel-alpinweb
30 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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