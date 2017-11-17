Доброго времени суток!

Нужна качественная кроссбраузерная адаптивная верстка 3х страниц (dem02-3 и dem02-2 отличаются только тем, что в последнем есть дополнительные 2 картинки в виде баннера).

Просьба сразу указывать стоимость и сроки.

А так же предпочитаемые способы оплаты работы.