Требуется сверстать лендинг из psd. макет скину по скайпу.
Кроссбраузерная адаптивная верстка
Доброго времени суток!
Нужна качественная кроссбраузерная адаптивная верстка 3х страниц (dem02-3 и dem02-2 отличаются только тем, что в последнем есть дополнительные 2 картинки в виде баннера).
Просьба сразу указывать стоимость и сроки.
А так же предпочитаемые способы оплаты работы.
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