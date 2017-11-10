Верстка и интеграция каталога

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок175 просмотров

Здравствуйте!

Сайт на веб асист

Сейчас выглядит так: https://www.1volhovec.ru/category/modern_style/Planum/

Нужна верстка каталога, как тут http://www.volhovec.ru/catalog/doors/planum/

8 лет назад
pavelseo
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров