Вёрстка главной страницы-лэндинга

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Закрыт32 заявки402 просмотра

Нужно сделать за выходные. Только десктоп.

8 лет назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
3 дня
Взял один срок на выполнение. Потом попросил дополнительное время, я согласился. Хотя понимал, что проект уже просрочен. Когда время подошло, Евгений совсем пропал. Крайне не рекомендую этого специалиста.
Был очень сложный период. Набрал заказов,но по семейный обстоятельствам не смог закончить работу. Очень сожалею,что подвел.

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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