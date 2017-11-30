Верстка письма для рассылок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки151 просмотр

Ищу того, кто имеет опыт верстки писем.

Нужно примерно в дизайне сайта ( beztalanta.ru ) сделать верстку шаблона письма, чтобы оно у всех смотрелось корректно.

Пишите в заявке сроки и стоимость.

P.S. Еще дадим картинку персонажа, которую в письмо нужно будет встроить.

8 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

freelanseeer_ua
Александр 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$20
1 день
Вцелом доволен всем. Рекомендую. В результате все получилось как хотел.
В целом сотрудничеством доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

freelanseeer_ua
Александр 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад