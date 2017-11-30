Верстка письма для рассылок

Ищу того, кто имеет опыт верстки писем.

Нужно примерно в дизайне сайта ( beztalanta.ru ) сделать верстку шаблона письма, чтобы оно у всех смотрелось корректно.

Пишите в заявке сроки и стоимость.

P.S. Еще дадим картинку персонажа, которую в письмо нужно будет встроить.