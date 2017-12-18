Сверстать дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок462 просмотра

Требуется адаптивная верстка сайта. Только постоплата.

8 лет назад
doslab
Булат 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ArkadiSov
Аркадий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
3 дня
Больше положительного
Смазанная постановка задачи и долгое рассмотрение результатов работы, в остальном все ок

Заявки фрилансеров

ArkadiSov
Аркадий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад