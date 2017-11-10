Вёрстка + CodeIgniter + парсер

Нужно сделать адаптивную верстку 2-х страниц сайта. Задание предварительное. Если нам все понравиться, то потом будет задание на верстку еще 13-ти страниц и 9 писем.Каждая страница в 2-х видах дизайна: десктоп и мобильный. Нужно сделать ...