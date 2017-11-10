Нужно сделать за выходные. Только десктоп.
Вёрстка + CodeIgniter + парсер
Если ты не бот и реально хочешь заработать 10 тысяч рублей за 4-5 дней и заработать положительный отзыв, то напиши 123 и оставь скайп
Необходимо сверстать страничку, настроить админку CodeIgniter, подключить парсер
подробности в скайпе
Заявки фрилансеров
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