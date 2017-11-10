Вёрстка + CodeIgniter + парсер

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок224 просмотра

Если ты не бот и реально хочешь заработать 10 тысяч рублей за 4-5 дней и заработать положительный отзыв, то напиши 123 и оставь скайп 

Необходимо сверстать страничку, настроить админку CodeIgniter, подключить парсер 

подробности в скайпе

CodeIgniter
8 лет назад
nik_skolkovo
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров