Требуется сделать редизайн сайта на джумла.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок294 просмотра

Адаптивный дизайн интернет магазина кальянов. Тз и сайт для ознакомления пришлю. Нужно доработать дизайн. 

Joomla
7 лет назад
maksfrolkin
Максим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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