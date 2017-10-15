maksfrolkin

Максим maksfrolkin

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
medvedevseo
Дмитрий 
30 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Необходимо оптимизировать сайт + дальнейшее продвижение
Хороший заказчик. Продолжаем сотрудничество
Все отлично. Работаем дальше
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