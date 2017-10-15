maksfrolkin

Сделать кликабельный номер телефона в шапке сайта кто поможет?)
HTML-верстка25 заявок
Закрыт
6 лет назад
Сделать кликабельный номер телефона в шапке сайта кто поможет?)
Адаптивный дизайн интернет магазина кальянов. Тз и сайт для ознакомления пришлю. Нужно доработать дизайн.
Сделать адаптивное выпадающее меню. Магазин hookahcenter
Решить проблему с дублями стр. Настроить 301 серверный редирект с дублей Настроить атрибут rel="canonical" для стр. содержащих динамический параметр ТЗ пришлю вам.
Нужно написать 10 статей о табаке различных марок 3000 знаков. Писать в стиле вопрос-ответ.
Нужно современное выпадающее меню для интернет магазина.
Магазин кальянов джумла. Жду ваших предложений по цене. Сайт пришлю в переписке.
Интернет магазин кальянов и аксессуаров. Нужен самый лучший адаптивный и продающий сайт!