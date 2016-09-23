Одностраничник

Нужно сделать проект на Webflow Есть сайт studiocorvus.com , на Webflow есть его проект - https://webflow.com/website/Studio-Corvus Нужно сделать копию этого проекта в моем аккаунте (доступ предоставлю)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен одностраничный сайт, буду продавать 3-4 товара сданного сайта. Можно с шаблонна.
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