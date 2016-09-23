Лендинг для мини хостела

- индивидуальный дизайн

- добавление административной панели для последующего редактирования владельцем сайта

- адаптивность под разные платформы и устройства

- выкладка на хостинг владельца

- гарантийная поддержка 30 дней.

- выбор автора - на конкурсной основе т.е. автор должен выслать нам макет своего проекта с описанием функциональности. (формат - на усмотрение автора)

- Пожалуйста, не предлагайте варианты с увеличением стоимости, заявленной по проекту. Варианты удешевления - рассматриваются в приоритетном порядке.