Лендинг для мини хостела

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок196 просмотров
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- индивидуальный дизайн

- добавление административной панели для последующего редактирования владельцем сайта

- адаптивность под разные платформы и устройства

- выкладка на хостинг владельца

- гарантийная поддержка 30 дней.

- выбор автора - на конкурсной основе т.е. автор должен выслать нам макет своего проекта с описанием функциональности. (формат - на усмотрение автора)

- Пожалуйста, не предлагайте варианты с увеличением стоимости, заявленной по проекту. Варианты удешевления - рассматриваются в приоритетном порядке.

7 лет назад
guest_14746184621829
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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