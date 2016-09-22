Обновить сайт джумла.

$150
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка116 просмотров
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7 лет назад
Victorkazarin
Виктор 
56 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
25 дней назад
7 лет назад
$150
1 день
Серафима как всегда на высоте. Все сделала по высшему разряду. Что и забыли - все поправила. Все проверила. Профессионал! Обратимся не раз. Спасибо!
Виктор-замечательный заказчик. Человек слова. Оплатил и не мешает:) Спасибо. Надеюсь, поработаем еще не раз.
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