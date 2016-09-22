Обновить сайт джумла.

Нужно сделать проект на Webflow Есть сайт studiocorvus.com , на Webflow есть его проект - https://webflow.com/website/Studio-Corvus Нужно сделать копию этого проекта в моем аккаунте (доступ предоставлю)
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Нужно проверить все обновления. Может что усовременить. Добавить новые товары с видео. Сделать в слайдер к ним рекламные баннеры. Все на ваше усмотрение. Полностью доверяю.
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