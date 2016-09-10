Victorkazarin

Виктор Victorkazarin

 
57 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Честный работодатель

Менеджер    IT  направления одной международной корпорации.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обновить сайт джумла.

    $150

    Нужно проверить все обновления. Может что усовременить. Добавить новые товары с видео. Сделать в слайдер к ним рекламные баннеры. Все на ваше усмотрение. Полностью доверяю.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт с каталогом

    $1000

    Задача - создать сайт с каталогом товаров медицинского назначения. Пример главного сата и техзадание предоставлю. Сделать в стиле основного сайта производителя. Файлы с товаром и описанием предоставлю. Прикрепить как оплату альфа банк. Как можно скорее...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Обновить сайт джумла.
Joomla
Виктор-замечательный заказчик. Человек слова. Оплатил и не мешает:) Спасибо. Надеюсь, поработаем еще не раз.
Серафима как всегда на высоте. Все сделала по высшему разряду. Что и забыли - все поправила. Все проверила. Профессионал! Обратимся не раз. Спасибо!
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Сайт с каталогом
Виктор. Спасибо. Проект был увлекательным. Не заметила как пролетели эти 3 дня. Ваша честность и порядочность, а так же то, что вы не вмешивались в ход проекта и дали мне полную свободу - залог успеха любого проекта. Спасибо. Результатом я довольна. Рекомендую Виктора, как отличного заказчика.
Серафима, быстро и профессионально выполнила поставленную нашим коллективом задачу. Учла все пожелания. Мы довольны. Будем обращаться снова и снова. Спасибо. Рекомендую всем. Исполнитель отвечает за свои слова никогда не подведет.
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