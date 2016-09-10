Victorkazarin

$150
Нужно проверить все обновления. Может что усовременить. Добавить новые товары с видео. Сделать в слайдер к ним рекламные баннеры. Все на ваше усмотрение. Полностью доверяю.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Нужно проверить все обновления. Может что усовременить. Добавить новые товары с видео. Сделать в слайдер к ним рекламные баннеры. Все на ваше усмотрение. Полностью доверяю.
Задача - создать сайт с каталогом товаров медицинского назначения. Пример главного сата и техзадание предоставлю. Сделать в стиле основного сайта производителя. Файлы с товаром и описанием предоставлю. Прикрепить как оплату альфа банк. Как можно скорее...