Сайт с каталогом

Виктор. Спасибо. Проект был увлекательным. Не заметила как пролетели эти 3 дня. Ваша честность и порядочность, а так же то, что вы не вмешивались в ход проекта и дали мне полную свободу - залог успеха любого проекта. Спасибо. Результатом я довольна. Рекомендую Виктора, как отличного заказчика.