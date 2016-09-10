Сайт с каталогом

$1000
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка123 просмотра
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Задача - создать сайт с каталогом товаров медицинского назначения. Пример главного сата и техзадание предоставлю. Сделать в стиле основного сайта производителя. Файлы с товаром и описанием предоставлю. Прикрепить как оплату альфа банк. Как можно скорее...

7 лет назад
Victorkazarin
Виктор 
56 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
25 дней назад
7 лет назад
$1000
3 дня
Серафима, быстро и профессионально выполнила поставленную нашим коллективом задачу. Учла все пожелания. Мы довольны. Будем обращаться снова и снова. Спасибо. Рекомендую всем. Исполнитель отвечает за свои слова никогда не подведет.
Виктор. Спасибо. Проект был увлекательным. Не заметила как пролетели эти 3 дня. Ваша честность и порядочность, а так же то, что вы не вмешивались в ход проекта и дали мне полную свободу - залог успеха любого проекта. Спасибо. Результатом я довольна. Рекомендую Виктора, как отличного заказчика.
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