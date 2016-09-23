Сайт на вордпрессе под ключ или доработка

$150
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок261 просмотр
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Заказчик: ooo-moston.narod.ru - очень слабо разбираются в интернет-технологиях, сайт им нужен практически номинально, те "просто чтобы было" а не для рекламы и для маркетинга. Они его показывают своим партнерам и клиентам, но многие говорят что сайт плохой, те внешне не привлекательный, старый, кандовый и тп. В общем руководитель задумал переделать сайт,- он должен быть современный, симпатичный, соответствующий их позиционированию и видам деятельности.

На что смотрят - 

http://www.metrostroy.com/

http://bsk.ru/

Есть картинки (вышлют сегодня-завтра).

Есть новая версия сайта (очень простая, почище, поприятнее, но контент - тот же самый): [готов выслать по запросу]

(там векторный логотип, новая версия сайта на вордпрессе с перенесенным контентом, а также замечания которые не реализованы по новой версии сайта)

Что хотят - современный, стильный, структурный, сопоставимый с конкурентами, интересный сайт (обновленный дизайн, технологичная система управления, понятная структура, удобный). Конечно, на новом домене.

Что можно предложить за недорого?

Ориентируемся на бюджет 10тр

Готов созвониться в скайпе

Варианты с предоплатой рассматривать не готовы.

7 лет назад
a456
44 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
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