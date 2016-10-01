Небольшой сайт "под ключ"

Проект будет аналогом http://apptools.ru/ Чем занимается проект можно узнать http://apptools.ru/to_customers/ Хотелось бы сделать аналог данного проекта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ответственный исполнитель для создания сайта "под ключ", плюс разработка логотипа для компании. От вас - дизайн, верстка, наполнение, оптимизация сайта, размещение на хостинге заказчика, подключение яндекс метрики, настройка корпоративной почты.
Компания занимается оптовыми продажами продуктов питания. Сроки исполнения - 5-7рабочих дней.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $4800
Интересует сайт с открытием кейсов (пример: EasyDrop.ru) В чем смысл? На сайте есть большое кол-во кейсов (от дешевых до дорогих). В каждом из них добавлены предметы, которые могут им выпасть. Люди авторизуются на сайте через Вконтакте\Фейсбук ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищу человека который сможет осилить проект . Интересует стоимость и время создания одного из сайтов. www.datingua.net www.natashaclub.comСайты «под ключ»17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Заказчик: ooo-moston.narod.ru - очень слабо разбираются в интернет-технологиях, сайт им нужен практически номинально, те "просто чтобы было" а не для рекламы и для маркетинга. Они его показывают своим партнерам и клиентам, но многие говорят что ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт7 лет назад
Мне нужен одностраничный сайт, буду продавать 3-4 товара сданного сайта. Можно с шаблонна.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт7 лет назад
- индивидуальный дизайн - добавление административной панели для последующего редактирования владельцем сайта - адаптивность под разные платформы и устройства - выкладка на хостинг владельца - гарантийная поддержка 30 дней. - выбор автора - на конкурсной основе т.е. автор должен выслать ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется разработка сайта. Срок неделя. В прилагаемом файле структура. Информацию по товарам надо будет перенести с другого сайта.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт7 лет назад
[list][*][b]Полное описание - в прикрепленном файле. Ниже - выдержка.[/b] [/list][b] Цель сайта:[/b] обеспечить доступк «живым» отзывам об интересующем объекте [b]Основные функции сайта:[/b] [list][*]легкий и быстрый доступ к отзывам об объекте; [*]легкий и быстрый способ размещения своего отзыва; [*]агрегирование отзывов в рейтинги; [*]возможность для ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Добрый день, нам нужно разработать новый новогодний сайт. Наш старый сайт новый-год-в-карпатах .com Скрины прототипа нового сайта прикрепляю. (если мы договоримся и успешно закроем этот проект - у нас сразу будет еще один заказ на разработку сайта для ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт7 лет назад