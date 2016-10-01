Небольшой сайт "под ключ"

$100
Сайты «под ключ»Завершен23 заявки321 просмотр
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Требуется ответственный исполнитель для создания сайта "под ключ", плюс разработка логотипа для компании. От вас - дизайн, верстка, наполнение, оптимизация сайта, размещение на хостинге заказчика, подключение яндекс метрики, настройка корпоративной почты. 

Компания занимается оптовыми продажами продуктов питания. Сроки исполнения - 5-7рабочих дней. 

7 лет назад
AlexandrM82
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sheff_48
Антон 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$100
7 дней
Антон показал себя очень ответственным и профессиональным исполнителем. Справился с заданием на отлично, с опережением сроков. Рекомендую всем!
Человек знает чего хочет. Рекомендую к сотрудничеству.
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