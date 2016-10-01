Небольшой сайт "под ключ"

Заказчик: ooo-moston.narod.ru - очень слабо разбираются в интернет-технологиях, сайт им нужен практически номинально, те "просто чтобы было" а не для рекламы и для маркетинга. Они его показывают своим партнерам и клиентам, но многие говорят что ...