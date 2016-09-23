Создание сайта

Требуется разработка сайта по продаже промышленного оборудования требования: - хорошо организованная структура - максимальная оптимизация под поисковые системы - быстрая загрузка - мобильная версия - почта -всплывающие модули (2) -можно на основе уже имеющегося проекта (при наличии) Срок разработки - 2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать региональный сайт по прототипу АТI.SU
Личные кабинеты грузоотправителя и перевозчика. Поиск автомобилей и грузов как на сайте ATI.SU
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