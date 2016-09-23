Добрый день!

Необходимо разработать сайт под ключ для транспортной копании, занимающейся перевозкой по территории США. В последствии будет необходима админка для клиента, автоматический калькулятор для просчёта стоимости и добавление профайлов перевозчиков. Сейчас надо выпустить MVP для тестирования и запуска проекта.

Важная деталь: после того, как клиент заполняет поля и оставляет заявку должна генерироваться статичная страничка с постоянным url для seo продвижения. Более детальную информацию можно увидеть на прототипе по ссылке и в небольшом ТЗ.

Ссылка на мокап: https://app.moqups.com/Ouranid/ISpkPbnH/view/page/a16b2c2a4

Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1X_cxxN7P4CJtxdH7WR_dEMevX7eTcfD91ogcL3ZQktc/edit?usp=sharing

Предпочтение отдаём фреймворкам Laravel/YII.