Доработать ИМ на Opencart

Необходимо внести следующие поправки:

- сделать возможность пересылку администратору на e-meil при совершении нового заказа. Сделать возможность редактирования адреса получателя через админку, а также, желательно, чтобы было возможно назначать несколько получателей уведомления (несколько администраторов).

- заменить лого (возможно, потребуется небольшая коррекция лого (цветовая, переставление надписей-названия)

- в некоторых разделах (бренды, закладки, сравнение товаров и пр.) отсутствует отображение цены (стоит 0 руб.). Необходимо это исправить (сделать нормальное отображение цены, возможно, через привязку к соотв-му полю в админке или др. способом).

- убрать бонусную систему полностью (начисление бонусов, отображение их на сайте), если это возможно.