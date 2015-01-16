Доработать ИМ на Opencart

Интернет-магазиныЗавершен8 заявок189 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внести следующие поправки:

- сделать возможность пересылку администратору на e-meil при совершении нового заказа. Сделать возможность редактирования адреса получателя через админку, а также, желательно, чтобы было возможно назначать несколько получателей уведомления (несколько администраторов).

- заменить лого (возможно, потребуется небольшая коррекция лого (цветовая, переставление надписей-названия)

- в некоторых разделах (бренды, закладки, сравнение товаров и пр.) отсутствует отображение цены (стоит 0 руб.). Необходимо это исправить (сделать нормальное отображение цены, возможно, через привязку к соотв-му полю в админке или др. способом).

- убрать бонусную систему полностью (начисление бонусов, отображение их на сайте), если это возможно.

OpenCart
9 лет назад
Rodney7
Родион 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$30
1 день
Отлично сделанная работа! Рекомендую!!!
оплата, тз, все отлично