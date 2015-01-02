Наполнение интернет-магазина товарами под ключ

Необходимо внести следующие поправки: - сделать возможность пересылку администратору на e-meil при совершении нового заказа. Сделать возможность редактирования адреса получателя через админку, а также, желательно, чтобы было возможно назначать несколько получателей уведомления (несколько администраторов). - заменить лого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: наполнение интернет-магазина (odeyalo24.ru) товарами под ключ.
Наполнение происходит путем копирования с сайтов-партнеров описание товаров и фото.
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