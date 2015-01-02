Наполнение интернет-магазина товарами под ключ

$150
Интернет-магазиныЗакрыт14 заявок218 просмотров
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Задача: наполнение интернет-магазина (odeyalo24.ru) товарами под ключ.

Наполнение происходит путем копирования с сайтов-партнеров описание товаров и фото.

9 лет назад
Rafael1980
Никита 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
anichka_moiseeva
Анна 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$150
7 дней