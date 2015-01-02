Натянуть верстку на SimplaCMS

Необходимо разработать магазина на prestashop. Более детальная информация в файле. Бюджет определим после выбора исполнителя.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый шаблон http://bahemian.com/demo/balzac/html/frontpage.html?style=default
Есть готовый работающий сайт http://divine.com.ua/
Нужно адаптировать шаблон по сайт:
- не нужно писать модули которых нет в ЦМС, которые есть в шаблоне
- не нужно менять структуру страниц
- делать только то что позволяет ЦМС на текущем уровне, правя только файлы шаблона.
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