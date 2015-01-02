Натянуть верстку на SimplaCMS

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки147 просмотров
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Есть готовый шаблон http://bahemian.com/demo/balzac/html/frontpage.html?style=default

Есть готовый работающий сайт http://divine.com.ua/

Нужно адаптировать шаблон по сайт:

- не нужно писать модули которых нет в ЦМС, которые есть в шаблоне

- не нужно менять структуру страниц

- делать только то что позволяет ЦМС на текущем уровне, правя только файлы шаблона.

9 лет назад
GreenPlanet
Олег 
65 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад