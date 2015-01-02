Натянуть верстку на SimplaCMS

Есть готовый шаблон http://bahemian.com/demo/balzac/html/frontpage.html?style=default

Есть готовый работающий сайт http://divine.com.ua/

Нужно адаптировать шаблон по сайт:

- не нужно писать модули которых нет в ЦМС, которые есть в шаблоне

- не нужно менять структуру страниц

- делать только то что позволяет ЦМС на текущем уровне, правя только файлы шаблона.