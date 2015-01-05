Нужно: Интернет магазин с дополнительным модулем

Есть два интернет-магазина. Битрикс и опенкарт. Нужно менять на них цены по мере необходимости. Иногда цены меняются на одном товаре, иногда на 100. В магазине не более 1000 товаров. Интересует стоимость изменения цен. К примеру за один товар, или ...