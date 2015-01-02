Изменить цены

Интернет-магазиныЗакрыт15 заявок273 просмотра
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Есть два интернет-магазина. Битрикс и опенкарт.

Нужно менять на них цены по мере необходимости. Иногда цены меняются на одном товаре, иногда на 100.

В магазине не более 1000 товаров.

Интересует стоимость изменения цен.

К примеру за один товар, или за один раз независимо от количества изменения позиций.

Также в дальнейшем нужно будет добавлять новые позиции (тоже стоимость)

Спасибо за отклики

9 лет назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
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