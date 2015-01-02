Изменить цены

Есть два интернет-магазина. Битрикс и опенкарт.

Нужно менять на них цены по мере необходимости. Иногда цены меняются на одном товаре, иногда на 100.

В магазине не более 1000 товаров.

Интересует стоимость изменения цен.

К примеру за один товар, или за один раз независимо от количества изменения позиций.

Также в дальнейшем нужно будет добавлять новые позиции (тоже стоимость)

Спасибо за отклики