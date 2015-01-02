Изменить цены

дано: http://www.aliexpress.com - торговая площадка, имеются встроенные фильтры товаров по цене , количеству заказа и тд задача: отбирать товары по параметру Seller Guarantees: On-time Delivery XX days , где XX = от 10 до 60 например: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два интернет-магазина. Битрикс и опенкарт.
Нужно менять на них цены по мере необходимости. Иногда цены меняются на одном товаре, иногда на 100.
В магазине не более 1000 товаров.
Интересует стоимость изменения цен.
К примеру за один товар, или за один раз независимо от количества изменения позиций.
Также в дальнейшем нужно будет добавлять новые позиции (тоже стоимость)
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