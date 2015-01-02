Проектирование и ТЗ на создание интернет магазина детской мебели

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проектирование и ТЗ на создание интернет магазина детской мебели.

У меня есть свои представления как должен выглядеть интернет магазин.

Я ищу человека который разбирается в юзабилити и проектировании интернет магазинов и может технически реально оценить и описать функционал.

CMS Joomla

Необходимо получить чёткое ТЗ для реализации проекта.

Прототипирование всех главных страниц.

Главная

Категория

Карточка товара

Корзина

Оформление заказа

Статья

Отзыв

Верхняя и нижняя шапка.

Административная часть.

Описать SEO моменты.

Начнётся всё с разбора вопросов по скайпу. Грубые наброски для составления ТЗ будем проводить вместе, Вы задаете вопросы — я отвечаю, показываю на примерах реализацию данных моментов. Дискутируем, принимаем решение.

Вы должны быть в состоянии самостоятельно поставить все вопросы для проектирования. Вопросы показывают Ваш профессионализм.

Результат полное ТЗ и макеты страниц, которое не оставляет вопросов со стороны программистов, верстальщиков и дизайнеров.

Оптимальный вариант это последующее создание интернет магазина. Если такое возможно указать это отдельно, это плюс.

Оплата карта приватбанка или paypal.

9 лет назад
Jurko2
53 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Проектирование и ТЗ на создание интернет магазина детской мебели

    Проектирование и ТЗ на создание интернет магазина детской мебели. У меня есть свои представления как должен выглядеть интернет магазин. Я ищу человека который разбирается в юзабилити и проектировании интернет магазинов и может технически реально оценить и описать ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить цены

    Есть два интернет-магазина. Битрикс и опенкарт. Нужно менять на них цены по мере необходимости. Иногда цены меняются на одном товаре, иногда на 100. В магазине не более 1000 товаров. Интересует стоимость изменения цен. К примеру за один товар, или ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дополнительный фильтр для сторонней торговой площадки

    дано: http://www.aliexpress.com - торговая площадка, имеются встроенные фильтры товаров по цене , количеству заказа и тд задача: отбирать товары по параметру Seller Guarantees: On-time Delivery XX days , где XX = от 10 до 60 например: ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин на OpenCart

    Необходимо разработать интернет-магазин на OpenCart с уникальным/уникализированным дизайном. Краткое ТЗ: 1. Настроить URL: ЧПУ с окончанием "/" и уровень 2. Вывести дополнительные поля для заполнения в админку 3. Должен быть менеджер изображений, где можно прописать alt и ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть верстку на SimplaCMS

    Есть готовый шаблон http://bahemian.com/demo/balzac/html/frontpage.html?style=default Есть готовый работающий сайт http://divine.com.ua/ Нужно адаптировать шаблон по сайт: - не нужно писать модули которых нет в ЦМС, которые есть в шаблоне - не нужно менять структуру страниц - делать только то что позволяет ЦМС ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить кнопку для добавления товара в список желаний

    Для магазина demet.com.ua необходимо в категориях товаров добавить кнопку для добавления товара в список желаний (wish list). Магазин на virtuemart, joomla 2.5 После клика на такую кнопку должно появиться сообщение, что товар успешно добавлен в ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад