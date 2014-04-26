Рисунок 3D

Приветствую всех, кто заинтересовался проектом!

Задача такова:

Есть фото стойки под велосипеды с козырьком (см приложение), надо в неё (к ней) дорисовать столик под навесом где будет сидеть работник проката.По сути это рисунок(эскиз), который мы набросали от руки, только в электронном виде + цветное оформление.

Велосипеды отрисовывать не обязательно. точность как для производства не требуется, это только для визуального восприятия.

Козырёк ( как бы глубину конструкции) можно немного увеличить.

Главный вопрос сроки- надо до полуночи сегодня все успеть.

Цвета светло зелёный и белый.

Стоимость работы оцениваем в 500 руб, возможен разумный торг.