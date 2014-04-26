Рисунок 3D

$14
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки146 просмотров
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Приветствую всех, кто заинтересовался проектом!

Задача такова:

Есть фото стойки под велосипеды с козырьком (см приложение), надо в неё (к ней) дорисовать столик под навесом где будет сидеть работник проката.По сути это рисунок(эскиз), который мы набросали от руки, только в электронном виде + цветное оформление.

Велосипеды отрисовывать не обязательно. точность как для производства не требуется, это только для визуального восприятия.

Козырёк ( как бы глубину конструкции) можно немного увеличить.

Главный вопрос сроки- надо до полуночи сегодня все успеть.

Цвета светло зелёный и белый.

Стоимость работы оцениваем в 500 руб, возможен разумный торг.

10 лет назад
beshitroff
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tigerkid
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Работа была очень срочная, Александр сделал все очень оперативно, качественно и в срок. Спасибо!
Я доволен сотрудничеством с Павлом. Все просто замечательно.Спасибо)
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