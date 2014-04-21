Отрисовать тематические картинки

Нужна машина в разборе для калькулятора кузовного ремонта. Работа именно для иллюстратора, потому как дизайнер ничего найти не смог, так как нужно несколько ракурсов. Должно выглядеть реалистично. В приложении архив со всеми элементами которые нужно отобразить. Приложение tipen-dat.png ...