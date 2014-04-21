Отрисовать тематические картинки

Сделать картинку-логотип для сайта театра огня. Есть пример картинки от основы дизайна, надо что-то подобное по цветам, красиво вписывающееся в интерфейс и совпадающее по размеру Образец в вложении. Ссылка на интерфейс сайта http://newaf.ru.preview.ihc.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые иллюстраторы, необходимо придумать и нарисовать с нуля на рисовать 5 креативных картинок на темы услу (1 картинка на одну тему):
1. Строительство загородных домов
2 . бурение скважин для колодцев,
3. Сварочные работы
4. Установка заборов
5. Асфальтирование и укладка тротуарной плитки
300-350 рублей за картинку. Нужно отрисовать в вектре (просьба дизайнера).
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