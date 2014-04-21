Отрисовать тематические картинки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок187 просмотров
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Уважаемые иллюстраторы, необходимо придумать и нарисовать с нуля на рисовать 5 креативных картинок на темы услу (1 картинка на одну тему):

1. Строительство загородных домов

2 . бурение скважин для колодцев,

3. Сварочные работы

4. Установка заборов

5. Асфальтирование и укладка тротуарной плитки

300-350 рублей за картинку. Нужно отрисовать в вектре (просьба дизайнера).

10 лет назад
original77
Рамиз 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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