Нарисовать схематичное изображение инт.проекта.

В шапке нужно нарисовать избу с русской печкой на ней сидит Иван и смотрит каталог, а замерщик в этот момент замеряет потолки. http://vipceiling.ru/natyazhnye-potolki/ нарисовать такого плана стр, но в стиле русского народного творчества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать по аналогии с этим http://joxi.ru/qNdUU_3JTJDYOqJJBxU
только красивей и аккуратней.
Требуеться сделать 2 рисунка
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