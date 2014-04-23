Необходимо создать макет из 2х изображений в 1

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок181 просмотр
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Добрый день!

Необходимо сделать красивый и красочный макет (для детей):в картинку с детьми вставить посередине вместо школы ворота зоопарка из фото. Можно взять часть ворот с названием зоопарка.Посмотрите как будет лучше.

Макет 20х10 см.

Тематика зоопарка. Можно для вариантов вставить животных.

До 23.04.14

10 лет назад
Julia-DolceVita
Юлия Шимина 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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