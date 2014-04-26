Оформить 43 рисунка в определенной стилистике

Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок279 просмотров
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Необходимо оформить 43 рисунка в определенной стилистике

Рисунки основ есть - первый рисунок. Нужно сохранить позы, но сделать рисунок более стильным -

приблизительно так, как показано на втором рисунке. Дать фон и сделать фигуры другого цвета,

чтобы была единая красивая композиция.

Просьба указывать цену за один рисунок или за все 43 рисунка.

Прежде чем приму решение, хотелось бы увидеть 1 рисунок для примера.

Важно соотношение цены/качества.

10 лет назад
Semper_2009
Дмитрий 
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SkayDemon
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$86
2 дня
Весьма признателен за выполненную работу. Четко, качественно, в срок. По итогу лучше чем планировалось и хотелось. Большое спасибо!
Пожалуй каждого исполнителя, как и меня в частности, пугает скидывать заказ без предоплаты. Но учитывая количество положительных отзывов о данном заказчике страх скинуть готовые работы меня как то не посещал и не напрасно, с этим человеком этого можно не бояться, оплата прошла в полном размере в сумме как и оговаривали. Всем рекомендую данного заказчика. Четкая постановка задач, понимание трудностей при исполнении и как уже упоминалось ранее, полная и своевременная оплата. ПО ИТОГАМ: Со всей ответственностью заявляю, что сотрудничеством остался доволен. Всем рекомендую как ответственного и адекватного заказчика.
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