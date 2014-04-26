Оформить 43 рисунка в определенной стилистике

Пожалуй каждого исполнителя, как и меня в частности, пугает скидывать заказ без предоплаты. Но учитывая количество положительных отзывов о данном заказчике страх скинуть готовые работы меня как то не посещал и не напрасно, с этим человеком этого можно не бояться, оплата прошла в полном размере в сумме как и оговаривали. Всем рекомендую данного заказчика. Четкая постановка задач, понимание трудностей при исполнении и как уже упоминалось ранее, полная и своевременная оплата. ПО ИТОГАМ: Со всей ответственностью заявляю, что сотрудничеством остался доволен. Всем рекомендую как ответственного и адекватного заказчика.