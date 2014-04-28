Нарисовать шапку на сайт по потолкам.

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок198 просмотров
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В шапке нужно нарисовать избу с русской печкой на ней сидит Иван и смотрит каталог, а замерщик в этот момент замеряет потолки.

http://vipceiling.ru/natyazhnye-potolki/ нарисовать такого плана стр, но в стиле русского народного творчества.

10 лет назад
jardo
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Red_Rabbit
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$100
5 дней
Все супер.
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