Картинки для оформления постов.

нужно пять смешных коллажей или скетчей для приложения, можно рисовать, можно делать технические коллажи, лишь бы это было или смешно или интересно или забавно и качественно. нужна возможность в коллаж добавлять свое лицо. чем крупнее место ...
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