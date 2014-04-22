Добрый день.

Необходимо сделать обычные ч\б раскадровки ( по 5-7 кадров) для трех роликов. Два персонажа и простое окружение. Без излишней детализации. Необходимо сделать в течение пятницы до 23.00. Текст дам в четверг вечером.

При консенсусе :) - 50% аванс- 50% финальная оплата.

Указывайте, пожалуйста, ссылки в портфолио на рисунки.