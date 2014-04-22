Проиллюстрировать статьи, тематика постелька

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок203 просмотра
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Добрый вечер,

Ищу дизайнера, чтобы проиллюстрировать статьи о стилях постельного белья в блог на сайте. Образец статьи в приложении. Статей около 20. Читать интересно.

Пожалуйста, указывайте цену и сроки.

ТЗ

1. Прочитать статью

2. Подобрать свежую и эстетичную картинку по теме на место главного баннера вверху, 2 картинкой доиллюстрировать.

10 лет назад
PumYulie
Юлия 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
год назад