Картинка главного оффера на лэндинг пэйдж

Иллюстрации и РисункиЗакрыт5 заявок178 просмотров
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Добрый день уважаемые фрилансеры!

Делаем специализированную версию лэндиг пэйдж для узкой сферы.

Вот исходный лэндинг с картинкой http://sim4net.ru/

Нужно переделать картинку возле первой формы заявки. http://yadi.sk/d/j5vdUbneN8g5d

Трафик будет с сайта-форума Дальнобойщиков http://www.dalnoboi.ru/

На картинке должна быть изображена фура и довольный дальнобойщик, который пользуется мобильным интернетом. Что то в этом роде.

В ответе цена, срок.

10 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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