Фотошарж анимационный на аватарку социальных сетей

Нужно нарисовать четыре эскиза (чертежа) в любой программе для проектирования и черчения. (Автокад, Визио и др.) На выходе картинки в jpg Подробное ТЗ в прикрепленном файле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мультяшную карикатуру необходимо нарисовать пользователя социальной сети вконтакте XXXXXXXXXX
Пример какая нравится XXXXXXXXXXXX на этого человека XXXXXXXXXXXX
Ну может что поинтересней можете придумать
Человеку необходимо сделать для аваторки в социальной сети.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать иллюстрацию для шапки сайта. Тематика сайта "Обучающие курсы для свадебных распорядителей". Стиль "шеби шик". Стилистика иллюстрации и направление в прикрепленных файлах.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать обычные ч\б раскадровки ( по 5-7 кадров) для трех роликов. Два персонажа и простое окружение. Без излишней детализации. Необходимо сделать в течение пятницы до 23.00. Текст дам в четверг вечером. При консенсусе :) ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер, Ищу дизайнера, чтобы проиллюстрировать статьи о стилях постельного белья в блог на сайте. Образец статьи в приложении. Статей около 20. Читать интересно. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. ТЗ 1. Прочитать статью 2. Подобрать свежую и эстетичную картинку по ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт10 лет назад
Уважаемые иллюстраторы, необходимо придумать и нарисовать с нуля на рисовать 5 креативных картинок на темы услу (1 картинка на одну тему): 1. Строительство загородных домов 2 . бурение скважин для колодцев, 3. Сварочные работы 4. Установка заборов 5. Асфальтирование ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать картинку-логотип для сайта театра огня. Есть пример картинки от основы дизайна, надо что-то подобное по цветам, красиво вписывающееся в интерфейс и совпадающее по размеру Образец в вложении. Ссылка на интерфейс сайта http://newaf.ru.preview.ihc.ru/Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт10 лет назад
Для фан сайта игры "танки онлайн" (tankionline.com), требуются картинки для оформления статей. Интересует только постоянное сотрудничество.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
нужно пять смешных коллажей или скетчей для приложения, можно рисовать, можно делать технические коллажи, лишь бы это было или смешно или интересно или забавно и качественно. нужна возможность в коллаж добавлять свое лицо. чем крупнее место ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется исходник рендеринга брелоков для сайта www.o-key.su Необходимо сделать несколько других сцен: 1. Как на картинке все брелоки 6-ти цветов вместе (белый с синим, зеленый с белым, красный с белым, синий с белым, желтый с черным, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $7
Сделать по аналогии с этим http://joxi.ru/qNdUU_3JTJDYOqJJBxU только красивей и аккуратней. Требуеться сделать 2 рисункаИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт10 лет назад