Нарисовать четыре картинки-эскиза

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки228 просмотров
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Нужно нарисовать четыре эскиза (чертежа) в любой программе для проектирования и черчения.

(Автокад, Визио и др.)

На выходе картинки в jpg

Подробное ТЗ в прикрепленном файле

10 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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