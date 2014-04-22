Сделать иллюстрацию для шапки сайта

Добрый день. Необходимо сделать обычные ч\б раскадровки ( по 5-7 кадров) для трех роликов. Два персонажа и простое окружение. Без излишней детализации. Необходимо сделать в течение пятницы до 23.00. Текст дам в четверг вечером. При консенсусе :) ...
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Необходимо создать иллюстрацию для шапки сайта. Тематика сайта "Обучающие курсы для свадебных распорядителей". Стиль "шеби шик". Стилистика иллюстрации и направление в прикрепленных файлах.
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