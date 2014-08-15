Прикрутить Robokassu к интернет-магазину.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки185 просмотров

Установил себе на сайт ИМ от http://www.ecwid.com/ Выглядит это так: http://www.smm-manager.ru/store/ нужно настроить взаимодействие с Робокассой. Самостоятельно не получается, нужна помощь специалиста. Аккаунт на Робокассе есть.

Вариант№ 2 - предложить альтернативу (например установить плагин woocommerce ) и ее реализовать.

Жду предложений с указанием цены и срока. Спасибо!

WooCommerce
11 лет назад
beshitroff
Павел 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Павел, спасибо Вам за первый проект. Отличный сервис, отличный заказчик и хороший человек. Всё объяснил, всё показал, для работы всё что требовалось предоставил. Оплатил моментально по запросу. Спасибо!

Заявки фрилансеров

vova_kostin
Влад 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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