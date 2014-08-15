Поменять контент на сайте т3 в приложение от вас сроки и бюджет
Прикрутить Robokassu к интернет-магазину.
Установил себе на сайт ИМ от http://www.ecwid.com/ Выглядит это так: http://www.smm-manager.ru/store/ нужно настроить взаимодействие с Робокассой. Самостоятельно не получается, нужна помощь специалиста. Аккаунт на Робокассе есть.
Вариант№ 2 - предложить альтернативу (например установить плагин woocommerce ) и ее реализовать.
Жду предложений с указанием цены и срока. Спасибо!
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