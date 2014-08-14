Есть сайт. www.bengalcy.ru Висел на юкозе. Здесь размещала заявку на правку ошибок, уговорили на перенос на ворд пресс. Перенесли, переделали дизайн. Сейчас дизайн нравится, но к ВП так и не смогла привыкнуть - ...
Копонник для DLE 10.2
Нужен адекватный исполнитель на разработку купонной системы + перенести старую БД в новый двиг.
Нужно сделать по тз желательно к 31-му числу, оплата не больше 24 000 рублей.
Оплата по факту, сделали мы проверили и тогда расчет.
Также надо будет в дальнейшем саппортить эту всю систему.
Если что не ясно за деталями в ПМ, объясню по простому тз.
Посредников просьба не беспокоить.
Как бонус перспективно все заказы на модули будут отдаваться конечному исполнителю если нас устроит ваша работа.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужно сделать подмену страницы контактов в зависимости от субдомэйна. Сайт на Wordpress. Есть сайт на Wordpress xxxx.com Создан субдомэйн yyy.xxx.com Нужно: 1) при захождении пользователя на сайт yyy.xxx.com чтобы ...Завершен11 лет назад
Необходимо для пользователей сайта на основе какого либо скрипта сделать авторризацию, панель пользователя и админа с функциями биллинга и оплаты. Прошу обращаться тех кто с опытом спасибо. Подробнее обсуждение с кандидатом.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт manestet.ru на joomla После оформления заказа на сайте, сообщение о заказе и его параметрах поступало на указанную почту. В настоящий момент заказы на почту переадресовываются не стабильно. Проблема судя по всему не в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
В проекте на Symfony2 не создается таблица sylius_sales в базе данных при выполнении команды php app/console doctrine:schema:update --force. Все вопросы присылайте на почту. Оплата 1000 руб. Ссылка на файлы: https://drive.google.com/file/d/0B7t2z5bbWRZVV2EyejVIVzNNaEU/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Для интернет магазина нужен скрипт который будет: 1) Скачивать с сайтов поставщиков прайс листы в .CSV (ссылки постоянная, всего три поставщика) 2) Находить заданные артикулы в прайсах и подставлять количество товаров 3) ...Завершен11 лет назад
Есть на вордпресе доска объявлений. Нужен плагин для удаления из базы данных дубликатов объявлений по Заглавию (title) и Описанию. Если заглавие и описание совпадают, то дубликат удаляется из базы.Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Требуется доработка скрипка под поисковые системы для дальнейшего продвижения. Работает на PHP и использует XML интерфейсы Plati.ru в полном объёме, а точнее что бы прописывались title, description и keywords автоматически ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Мой отец попросил меня скачать ВСЮ музыку этих четырех исполнителей. Я все не могу найти время. http://zaycev.net/artist/113845 http://zaycev.net/artist/112080 http://zaycev.net/artist/114523 http://zaycev.net/artist/126246 Не забудьте зарегистрироваться, тогда скачивать легче, чем не ...Завершен11 лет назад
- $50
Нужно отпарсить калькулятор доставки отсюда: http://www.kolesapro.ru/DeliveryCalc/default.asp и вставить на www.pneu.ruЗавершен11 лет назад