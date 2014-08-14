Копонник для DLE 10.2

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки142 просмотра

Нужен адекватный исполнитель на разработку купонной системы + перенести старую БД в новый двиг.

Нужно сделать по тз желательно к 31-му числу, оплата не больше 24 000 рублей.

Оплата по факту, сделали мы проверили и тогда расчет.

Также надо будет в дальнейшем саппортить эту всю систему.

Если что не ясно за деталями в ПМ, объясню по простому тз.

Посредников просьба не беспокоить.

Как бонус перспективно все заказы на модули будут отдаваться конечному исполнителю если нас устроит ваша работа.

DLE
11 лет назад
Hazarus
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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