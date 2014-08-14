Копонник для DLE 10.2

Нужен адекватный исполнитель на разработку купонной системы + перенести старую БД в новый двиг.

Нужно сделать по тз желательно к 31-му числу, оплата не больше 24 000 рублей.

Оплата по факту, сделали мы проверили и тогда расчет.

Также надо будет в дальнейшем саппортить эту всю систему.

Если что не ясно за деталями в ПМ, объясню по простому тз.

Посредников просьба не беспокоить.

Как бонус перспективно все заказы на модули будут отдаваться конечному исполнителю если нас устроит ваша работа.