Парсер калькулятора доставки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки189 просмотров

Нужно отпарсить калькулятор доставки отсюда: http://www.kolesapro.ru/DeliveryCalc/default.asp

и вставить на www.pneu.ru

11 лет назад
dimas212
Дмитрий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$40
1 день
Все отлично. Человек разбирается в вопросе как эксперт. Буду обращаться еще.
Четко поставленная задача и оплата в срок. Спасибо за работу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад