Мелкие правки по сайту

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок236 просмотров

Есть сайт http://interchemie.com.ua/

Нужно сделать 2 маленькие правки.

1. Убрать текст "искать" в поле поиска

2. Сделать слайдер кликабельным и добавить возможность крепить ссылку через админку вордпреса.

Все.

WordPress
11 лет назад
kolonkin
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров