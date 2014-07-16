Задача следующая. Есть два одностраничных сайта (чужих) на HTML. Нужно скопировать их и преобразовать в один другой сайт. Никакого особенного дизайна не нужно (копируем у тех сайтов), возможно только мелкие правки - в основном это верстка. +запрограммировать ...