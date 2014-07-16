Нужна 5 секундная заставка для тревел проекта в моушн стиле (в духе орла и решки) и 3 секундная отбивка между кадрами в самом шоу музыку и детальное тз даем В ответах плз указывайте похожие работы
- Анимация6 заявокЗакрыт2 года назад
7 баннеров в размерах: 336 x 280, 300 x 250, 728 x 90, 300 x 600468 x 60970 x 90160 x 600 На баннерах: логотип от нас, узор придуманный вами из фирменных цветов и стиля, одно текстовое предложение от насБаннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $40
Нужен дизайн под новогоднюю акцию борда и визитки. Тематика: недвижимость. Нужно очень срочно (на сегодня)Наружная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Нужно подправить шапку сайта. UI остается прежним. -все объекты должны быть расположены по сетке (сейчас элементы не синхронизированы, криво-косо) -привести в общий вид элементы: кнопки соцсетей, иконка телефона, кнопка "показать номер" и "заказать звонок" отталкиваться от цветов брендбука, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Нужно 4 баннера, которые встанут на этот сайт http://interchemie.com.ua/ в правый сайдбар на главной друг под другом. Сейчас на сайте есть жуткий гиф-баннер - такие не подходят :) Размер 190Х250 Оплата 15$ (200 грн) (желательно для украинцев ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача следующая. Есть два одностраничных сайта (чужих) на HTML. Нужно скопировать их и преобразовать в один другой сайт. Никакого особенного дизайна не нужно (копируем у тех сайтов), возможно только мелкие правки - в основном это верстка. +запрограммировать ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Есть сайт http://interchemie.com.ua/ Нужно сделать 2 маленькие правки. 1. Убрать текст "искать" в поле поиска 2. Сделать слайдер кликабельным и добавить возможность крепить ссылку через админку вордпреса. Все.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно спарсить e-mail адреса с http://forum.tamadeya.ru/Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Нужен одностраничный сайт для продажи инфопродуктов, курсов и т.п. Пример того, что ожидаем: http://artspeak.ru/ http://abezrukov.com/ Нужен несложный дизайн и верстка одновременно. Важен опыт создания подобных сайтов.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад