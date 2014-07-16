kolonkin

Максим Максимов kolonkin

 
32 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Заставка для youtube-шоу

    Нужна 5 секундная заставка для тревел проекта в моушн стиле (в духе орла и решки) и 3 секундная отбивка между кадрами в самом шоу музыку и детальное тз даем В ответах плз указывайте похожие работы

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Баннеры для google adwords

    7 баннеров в размерах: 336 x 280, 300 x 250, 728 x 90, 300 x 600468 x 60970 x 90160 x 600 На баннерах: логотип от нас, узор придуманный вами из фирменных цветов и стиля, одно текстовое предложение от нас

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Корректировка дизайна шапки сайта

    $15

    Нужно подправить шапку сайта. UI остается прежним.  -все объекты должны быть расположены по сетке (сейчас элементы не синхронизированы, криво-косо) -привести в общий вид элементы: кнопки соцсетей, иконка телефона, кнопка "показать номер" и "заказать звонок" отталкиваться от цветов брендбука, ...

    Брендбук
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание анимационных баннеров

    $15

    Нужно 4 баннера, которые встанут на этот сайт http://interchemie.com.ua/ в правый сайдбар на главной друг под другом. Сейчас на сайте есть жуткий гиф-баннер - такие не подходят :) Размер 190Х250 Оплата 15$ (200 грн) (желательно для украинцев ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Склейка посадочной страницы из двух других

    Задача следующая. Есть два одностраничных сайта (чужих) на HTML. Нужно скопировать их и преобразовать в один другой сайт. Никакого особенного дизайна не нужно (копируем у тех сайтов), возможно только мелкие правки - в основном это верстка. +запрограммировать ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Мелкие правки по сайту

    $10

    Есть сайт http://interchemie.com.ua/ Нужно сделать 2 маленькие правки. 1. Убрать текст "искать" в поле поиска 2. Сделать слайдер кликабельным и добавить возможность крепить ссылку через админку вордпреса. Все.

    WordPressПравки на сайт
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание одностраничного сайта

    $100

    Нужен одностраничный сайт для продажи инфопродуктов, курсов и т.п. Пример того, что ожидаем: http://artspeak.ru/ http://abezrukov.com/ Нужен несложный дизайн и верстка одновременно. Важен опыт создания подобных сайтов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
ramisalo7
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
$17
10 баллов
5 лет назад
Баннеры для google adwords
Скорость внесения правок и оплаты очень порадовали! Рекомендую к сотрудничеству с Максимом)
Все было сделано быстро и по ТЗ. Спасибо!
Ответный отзыв
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
6 баллов
5 лет назад
Дизайн борда и визитки
никакого заказа в итоге просто не было... человек предоставил ТЗ, услышал оценку по сроку и стоимости попросил час подождать и пропал спустя год закрыл заказ положительными отзывом...
все получилось ок!
Ответный отзыв
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Корректировка дизайна шапки сайта
Хороший заказчик! Четко поставил задачу, оплатил без задержек.
Спасибо! Работа выполнена быстро и так, как хотели.
Ответный отзыв
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Создание анимационных баннеров
Отличный заказчик. быстрая оплата, всегда на связи.Мои рекомендации.
Все здорово. Уложились быстрее, чем планировалось. Качество на высоком уровне. рекомендую!
Ответный отзыв
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Склейка посадочной страницы из двух других
Четкое ТЗ, своевременная проверка и оплата, сотрудничеством доволен!
Все выполнено четко по ТЗ. Спасибо!
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